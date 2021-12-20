Символічні збірні топ-чемпіонатів на екваторі сезону – без Мессі та Роналду, але з конкурентом Зінченка
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) обрав 11 найкращих гравців елітних ліг у першій частині сезону 2021/22.
Football Observatory на основі даних Opta презентує символічні збірні.
Англія: Менді – Александер-Арнольд, Діаш, Ляпорт, Канселу – Родрі, Хендерсон – Салах, Сілва, Мане – Жота.
По 5 польових гравців з Манчестер Сіті та Ліверпуля + воротар Челсі.
Іспанія: Куртуа – Дест, Кунде, Алаба, Акунья – Жордан, Каземіро, Модріч, Фекір – Бензема, Вінісіус.
6 представників Реала, 3 – Севільї, лідер Бетіса та один з кризової Барси.
Німеччина: Нойєр – Меньє, Ернандес, Упамекано, Девіс – Ройс, Беллінгем, Кімміх, Сане – Лєвандовскі, Шик.
Домінування Баварії, 3 дортмундці та форвард, який тягне Байєр.
Італія: Хандановіч – Ді Лоренцо, Томорі, Кулібалі, Ернандес – Чаханоглу, Руїс, Брозовіч – Берарді, Мартінес, Леау.
Рівноцінний розподіл між Наполі, Міланом (які лідирували на початку сезону) та Інтером (який лідирує зараз).
Франція: Омлін – Саліба, Кімпембе, Агерд – Хакімі, Фофана, Камара, Гуйє, Февр – Пайє – Мбаппе.
Найбільше різноманіття, без Мессі, з Мбаппе, 3 гравці Марселя.