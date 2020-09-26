Мадридский клуб подходит к первому матчу чемпионата в полной боевой готовности.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне снова может управлять своей командой непосредственно на поле, сообщает издание Marca.

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Напомним, 50-летний наставник 12 сентября сдал положительный тест на COVID-19 и вынужден был провести две недели на самоизоляции.

Уже завтра, 27 сентября, Атлетико проведет свой первый матч сезона-2020/21 в чемпионате Испании против Гранады – аргентинский коуч сможет находиться на скамейке запасных "матрасников". К слову, за команду имеет шанс дебютировать звездный новичок Луис Суарес.

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