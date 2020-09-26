Мадридський клуб підходить до першого матчу чемпіонату у повній бойовій готовності.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне знову може керувати своєю командою безпосередньо на полі, повідомляє видання Marca.

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Нагадаємо, 50-річний наставник 12 вересня здав позитивний тест на COVID-19 і змушений був провести два тижні на самоізоляції.

Вже завтра, 27 вересня, Атлетіко проведе свій перший матч сезону-2020/21 у чемпіонаті Іспанії проти Гранади – аргентинський коуч зможе перебувати на лаві запасних "матрацників". До слова, за команду має шанс дебютувати зірковий новачок Луїс Суарес.

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