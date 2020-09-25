Суарес выбрал игровой номер в Атлетико – новичка побили на первой же тренировке
21:28 - Читати українською
Луис Суарес начал процесс адаптации в составе мадридского Атлетико.
Новичок успел попозировать с футболкой мадридского клуба. Ургуваець забрал себе номер 9, под которым играл и в Барселоне.
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Суарес сразу провел первую тренировку с командой. Не обошлось без традиционного приветствия – коридором от партнеров, которые щедро "насыпали" Луису тумаков по спине.
Добавим, что ближайший матч Атлетико состоится 27 сентября – "матрасники" будут принимать Гранаду в рамках 3 тура Примеры.
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