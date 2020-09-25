Новичок успел попозировать с футболкой мадридского клуба. Ургуваець забрал себе номер 9, под которым играл и в Барселоне.

Кавани может стать одноклубником Суареса – Атлетико хочет объединить партнеров по сборной Уругвая

Суарес сразу провел первую тренировку с командой. Не обошлось без традиционного приветствия – коридором от партнеров, которые щедро "насыпали" Луису тумаков по спине.

Добавим, что ближайший матч Атлетико состоится 27 сентября – "матрасники" будут принимать Гранаду в рамках 3 тура Примеры.

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