Симеоне рассказал, с кем стоит сравнивать Месси

Тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне поделился мнением относительно конкурентов своего соотечественника.

Аргентинец считает, что современным болельщикам не стоит сравнивать звезду Барселоны с героями прошлого.

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"Месси исключительный в том, что его ничто не беспокоит. Он просто хочет побеждать и ставить новые цели. Он встроен в схему 4-4-2 Вальверде был в построении 3-5-2 у Луиса Энрике, был фальшивой "девяткой" в 4-3-3 Гвардиолы, но везде демонстрировал свою игру.

Единственное, что для него важно, – иметь команду, которая будет думать о победе, а он – о голах. Все думают, что он борется с Марадоной, с историей. Я думаю, что это не так, он конкурирует только с Роналду. Это соревнование сделало их обоих лучшими.

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Возможно, он хочет стать чемпионом мира и выиграть Кубок Америки, но он конкурирует только с Роналду, чтобы решить, кто сегодня лучший", – сказал Симеоне в интервью La Nacion.