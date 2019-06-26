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Сімеоне розповів, з ким варто порівнювати Мессі

08:00 438 Читать на русском
Сімеоне розповів, з ким варто порівнювати Мессі
Ліонель Мессі та Дієго Сімеоне / Reuters

Тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думкою щодо конкурентів свого співвітчизника.

Аргентинець вважає, що сучасним вболівальникам не варто порівнювати зірку Барселони з героями минулого.

Мессі запросили залишити відбитки ніг в залі слави легендарного стадіону Маракана

"Мессі винятковий в тому, що його ніщо не турбує. Він просто хоче перемагати і ставити нові цілі. Він вбудований в схему 4-4-2 Вальверде, був в побудові 3-5-2 у Луїса Енріке, був хибною "дев'яткою" в 4-3-3 Гвардіоли, але всюди демонстрував свою гру.

Єдине, що для нього важливо, – мати команду, яка буде думати про перемогу, а він – про голи. Всі гадають, що він змагається з Марадоною, з історією. Я думаю, що це не так, він конкурує тільки з Роналду. Це змагання зробило їх обох найкращими.

Барса до дня народження Мессі згадала топ-5 голів аргентинця – приниження Боатенга, знищення Атлетіка та інші шедеври

Можливо, він хоче стати чемпіоном світу і виграти Кубок Америки, але він конкурує тільки з Роналду, щоб вирішити, хто сьогодні найкращий", – сказав Симеоне в інтерв'ю La Nacion.

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