Диего Симеоне дает мозгу активное занятие даже во время отпуска.

Главный тренер Атлетико выложил фотографию, где играет в шахматы со своим сыном – нападающим Вероны Джованни.

Роналду разбили автомобиль стоимостью 2 млн евро

Некоторые пользователи соцсетей высмеяли аргентинца, заметив, что доска расположена неправильно и на ней уже нет короля. В классических шахматах это означает поражение, но семья Симеоне забавляется специфической версией – антишахматами или "шахматами для самоубийц". Их цель состоит в том, чтобы поскорее отдать все свои фигуры сопернику, поэтому роль короля здесь нивелируется.

Foto postureo del año para parecer listos jugando al ajedrez. El tablero está mal puesto y Simeone juega sin rey. https://t.co/hfyUt1hcjv — Jorge Ramírez (@jorgekosky) June 25, 2022

Более глубокие знатоки шахмат указали на этот факт и отразили массовую атаку критиков на одного из лучших тренеров современности.

Тріумф мадридських королів, рух Барси в правильному напрямку й сумні тенденції – огляд першого сезону Ла Ліги без Мессі