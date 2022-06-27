Симеоне произвел фурор игрой в "неправильные" шахматы – звездного тренера высмеяли, но все оказалось не так просто
Диего Симеоне дает мозгу активное занятие даже во время отпуска.
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Некоторые пользователи соцсетей высмеяли аргентинца, заметив, что доска расположена неправильно и на ней уже нет короля. В классических шахматах это означает поражение, но семья Симеоне забавляется специфической версией – антишахматами или "шахматами для самоубийц". Их цель состоит в том, чтобы поскорее отдать все свои фигуры сопернику, поэтому роль короля здесь нивелируется.
Более глубокие знатоки шахмат указали на этот факт и отразили массовую атаку критиков на одного из лучших тренеров современности.
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