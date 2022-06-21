Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Португалии получил неприятную новость во время отпуска.

Криштиану Роналду и один из его авто / Instagram

Один из автомобилей 37-летнего Криштиану Роналду получил серьезные повреждения. Bugatti Veyron, за рулем которого находился один из домашних работников португальца, врезался в ограждение дома.

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Инцидент произошел на Мальорке. Никто из людей не пострадал, но передняя часть транспортного средства разбита. Полиция проводит расследование, сообщает Blic со ссылкой на Periodico Mediterraneo.

Неприятную новость Роналду узнал в отпуске – именно вблизи Мальорки нападающий Манчестер Юнайтед и его семья проводят отпуск. К слову, стоимость побитого авто оценивают в 2 млн евро.

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