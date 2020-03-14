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Симеоне превратил Атлетико в машину, Клопп ошибается с критикой в адрес Диего, – Бербатов

00:48 17 Читати українською
Симеоне превратил Атлетико в машину, Клопп ошибается с критикой в адрес Диего, – Бербатов
Симеоне и Клопп / Globallookpress

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов прокомментировал слова Юргена Клоппа относительно стиля игры Атлетико под руководством Диего Симеоне.

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

"Симеоне нужно сосредоточиться на своих методах и не заботиться о том, что говорит Клопп. Юрген ошибается, критикуя Атлетико за его оборону. Это выбор Симеоне, какой стиль он считает лучшим для своей команды.

Клопп: Я понимаю, что я лузер

Критика Чоло должна исчезнуть. Ливерпуль прекрасно знал, как может играть Атлетико, и все равно не смог победить их. Кроме того, стиль Симеоне очень помог команде, дважды вывел Атлетико в финал Лиги чемпионов и даже угрожает гегемонии Реала и Барселоны в Ла Лиге.

Действительно, Диего превратил Атлетико в настоящую машину, поэтому никто не должен критиковать его за то, что он придерживается своих методов", – поделился Бербатов в комментарии AS.

Напомним, Атлетико вырвал победу у Ливерпуля (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, забив три мяча в ворота мерсисайдцев в дополнительное время.

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Теги
Англия Диего Симеоне Диего Симеоне Димитар Бербатов Димитар Бербатов Ливерпуль Ливерпуль Атлетико Атлетико Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Атлетико
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