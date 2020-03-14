Симеоне превратил Атлетико в машину, Клопп ошибается с критикой в адрес Диего, – Бербатов

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов прокомментировал слова Юргена Клоппа относительно стиля игры Атлетико под руководством Диего Симеоне.

"Симеоне нужно сосредоточиться на своих методах и не заботиться о том, что говорит Клопп. Юрген ошибается, критикуя Атлетико за его оборону. Это выбор Симеоне, какой стиль он считает лучшим для своей команды.

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Критика Чоло должна исчезнуть. Ливерпуль прекрасно знал, как может играть Атлетико, и все равно не смог победить их. Кроме того, стиль Симеоне очень помог команде, дважды вывел Атлетико в финал Лиги чемпионов и даже угрожает гегемонии Реала и Барселоны в Ла Лиге.

Действительно, Диего превратил Атлетико в настоящую машину, поэтому никто не должен критиковать его за то, что он придерживается своих методов", – поделился Бербатов в комментарии AS.

Напомним, Атлетико вырвал победу у Ливерпуля (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, забив три мяча в ворота мерсисайдцев в дополнительное время.

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