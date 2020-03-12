"Преступник-пантомим": британская пресса уничтожила Симеоне после вылета Ливерпуля из Лиги чемпионов

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвергся серьезной критике из-за собственных манер на Энфилде.

Атлетико приехал на Туманный Альбион, чтобы защищать минимальное преимущество с домашнего поединка, но сумел провести три мяча и выбить из Лиги чемпионов действующего победителя турнира. Стиль игры, как и манеры аргентинского наставника "матрасников" сильно не понравились журналисту Daily Mail Доминику Кингу. Репортер, которого читают более 100 тысяч подписчиков в Твиттере, назвал тренера преступником.

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"Пытаясь завести болельщиков на Метрополитано, Симеоне почти весь матч кричал "вперед". Зато вчера от него было слышно только одно слово – "медленнее". Он не извинялся за то, что просил своих игроков сбивать темп. Симеоне, одетый в черное с ног к голове, был похож на главного героя фильма о южноамериканском гангстере ... такой же безжалостный. Преступник-пантомим.

Симеоне не ищет друзей или поклонников. Его основная задача – результат. Сейчас он тратит больше энергии на боковой линии, чем когда сам играл в футбол.

Атлетико концентрируется на грязной игре, хотя имеет в своем составе немало топовых футболистов, которые могут творить. Они при малейшей возможности затягивали время, апеллировали к рефери группой из 4-5 футболистов. Перед матчем Ливерпуль опасался подобных ловушек", – отмечает медийник.

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