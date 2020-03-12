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Клопп: Я понимаю, что я лузер

07:30 426 Читати українською
Клопп: Я понимаю, что я лузер
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля оценил выступление своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (2:3).

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

"После нашего второго гола ноги немного устали. Все, что выглядело естественно в первые 90 минут, стало несколько тяжелым. Я полностью доволен выступлением, такие игры очень тяжелые.

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Я не понимаю тот футбол, в который они играют. Они могли остро отвечать, но вместо этого стоят глубоко и надеются на контратаки. Конечно, мы это принимаем, но на этот раз я чувствую несправедливость. Я понимаю, что я лузер, особенно когда ребята приложили такие усилия против игроков мирового класса, которые защищаются в два или даже четыре ряда.

Мы знаем, что в последние два года у нас были несколько счастливых моментов в Лиге чемпионов. Были два финала, но сегодня все было против нас в решающие моменты. Мы вернемся снова и начнем новый путь, но на этот раз мы вылетаем", – цитирует Клоппа ВВС.

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Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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