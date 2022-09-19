Накануне Реал сумел удержать победу над "матрасниками" со счетом 2:1. Симеоне ожидаемо пришел на общение с журналистами в не наилучшем эмоциональном состоянии.

Атлетико – Реал: пресс-конференция Анчелотти – о секрете победы в дерби, комплименте Симеоне и силе Барселоны

Истощённость Эль Чоло четко прослеживалась во время последнего вопроса на пресс-конференции, ответ на который был максимально коротким. Болельщики Атлетико даже начали дискутировать: состояние связано только с поражением от Реала или может быть с общими результатами и планами команды, информирует MD .

Он никогда не выглядел таким потерянным pic.twitter.com/SfjGmBvTRV — Вселенная Атлетико (@atletiuniverse) 19 сентября 2022 г.

К слову, на старте Примеры в Атлетико три победы, два поражения и ничья, что разместило команду Симеоне вне зоны еврокубков. В ЛЧ "рохибланкос" одолели Порту и уступили Байеру.