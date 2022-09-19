Симеоне поразил истощённым видом на пресс-конференции после поражения Реала
Мадридское дерби в 6-м туре Примеры забрало немало сил у главного тренера Атлетико Диего Симеоне.
Накануне Реал сумел удержать победу над "матрасниками" со счетом 2:1. Симеоне ожидаемо пришел на общение с журналистами в не наилучшем эмоциональном состоянии.
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Истощённость Эль Чоло четко прослеживалась во время последнего вопроса на пресс-конференции, ответ на который был максимально коротким. Болельщики Атлетико даже начали дискутировать: состояние связано только с поражением от Реала или может быть с общими результатами и планами команды, информирует MD.
К слову, на старте Примеры в Атлетико три победы, два поражения и ничья, что разместило команду Симеоне вне зоны еврокубков. В ЛЧ "рохибланкос" одолели Порту и уступили Байеру.
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