Напередодні Реал зумів втримати перемогу над "матрацниками" з рахунком 2:1. Сімеоне очікувано прийшов на спілкування з журналістами у не найкращому емоційному стані.

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Виснаженість Ель Чоло чітко прослідковувалась під час останнього запитання на пресконференції, відповідь на яке була максимально короткою. Вболівальники Атлетіко навіть почали дискутувати: стан пов'язаний лише з поразкою від Реала чи може зі загальними результатами й планами команди, інформує MD.

He’s never looked so lost pic.twitter.com/SfjGmBvTRV — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 19, 2022

До слова, на старті Прімери в Атлетіко три перемоги, дві поразки та нічия, що наразі розташувало команду Сімеоне поза зоною єврокубків. В ЛЧ "рохібланкос" здолали Порту і поступились Байєру.

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