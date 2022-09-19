Сімеоне вразив виснаженим виглядом на пресконференції після поразки Реалу
Мадридське дербі у 6-му турі Прімери забрало чимало сил у головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне.
Напередодні Реал зумів втримати перемогу над "матрацниками" з рахунком 2:1. Сімеоне очікувано прийшов на спілкування з журналістами у не найкращому емоційному стані.
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Виснаженість Ель Чоло чітко прослідковувалась під час останнього запитання на пресконференції, відповідь на яке була максимально короткою. Вболівальники Атлетіко навіть почали дискутувати: стан пов'язаний лише з поразкою від Реала чи може зі загальними результатами й планами команди, інформує MD.
До слова, на старті Прімери в Атлетіко три перемоги, дві поразки та нічия, що наразі розташувало команду Сімеоне поза зоною єврокубків. В ЛЧ "рохібланкос" здолали Порту і поступились Байєру.
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