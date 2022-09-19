"У нас было преимущество в два мяча, мы хорошо защищались. Во втором тайме нашим действиям не хватало эффективности, не было желания пойти вперед и нанести сопернику урон. Наша команда сыграла великолепно в некоторых аспектах, и Вальверде тоже себя проявил. Он способен играть вингера, при этом успевая помогать полузащитникам. Он очень важен для нас с точки зрения тактической гибкости.

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Да, мы защищались низким блоком и мы к этому привыкли. Мы нивелировали опасность от Гризманна или Жоау Фелиша, низкий блок позволял нам хорошо их контролировать. Если Симеоне говорит, что мы хорошо защищались в низком блоке, я должен поблагодарить, это комплимент.

Мы увидели, что команда очень конкурентоспособна без Карима – важнейшего игрока Реала. Есть вещи, которые можно улучшить, это нормально, но реальность такова, что я не могу требовать большего от этой команды. Мы выиграли все матчи, я очень счастлив и горжусь тем, что тренирую этих игроков.

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Я считаю Атлетико очень хорошей командой, там много мастеров. У него возникли проблемы на старте сезона, но он будет бороться за титул до конца. Пока ничего еще не решено. Мы начали сезон хорошо, они – хуже, но все может измениться. Барселона идет очень хорошо, мы идем очень хорошо, Атлетико нам проиграл. Этот сезон очень странный, не знаешь, что может произойти после чемпионата мира, то, что случилось с Атлетико, может произойти и с нами. Сейчас это более конкурентная лига", – цитирует Анчелотти Marca.