Мадридское дерби в сентябре 2022-го вспыхнуло скандалом еще до стартового свистка. Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво, который пришел на эфир El Chiringuito TV призывал Винисиуса Жуниора отказаться от танцев после голов и "перестать изображать обезьяну" – Реал осудил такую тираду, но фанаты Атлетико во время матча не забыли о ней, называя бразильца обезьяной.

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Сам футболист заявил, что не перестанет танцевать. Перед встречей на Метрополитано это звучало, словно вызов, однако на первых минутах матча о голе "сливочных" никто не думал. Подопечные Диего Симеоне взяли чрезвычайно агрессивный старт, высоко прессингуя соперника, быстро возвращая мяч после потерь и создавая действительно голевые моменты.

Уже на 6-й минуте Фелипе мог выводить Атлетико вперед, замкнув навес Де Пауля со штрафного, однако мяч предательски пролетел над перекладиной. На 12-й Карраско получил передачу на правый край штрафной и пробил в ближний угол – впрочем, Карвахаль не дал себя расшатать и успел подставить ногу под удар. Сфера попала во внешнюю сторону сетки. После подачи с углового Куртуа ошибся на выходе и позволил Фелишу выстрелить почти в пустые ворота, но Вальверде заблокировал мяч на линии.

Все шло к голу Атлетико, а забил Реал. И как забил! Чуамени открылся в центре поля, прошел вперед и выполнил эффектный "парашютик" в штрафную. Передача прошла прямо над головой Фелипе, упав на ногу Родриго. Тот ударом в касание с линии вратарской расстрелял Облака – 0:1! "Сливочные" забили в первой же нормальной атаке.

Атлетико огрызнулся на 25-й минуте выстрелом Гризманна метров с 22-х. Антуан направил мяч точно под правую штангу, однако Куртуа парировал! Дальнейший навес с углового замкнул Витцель, но его удар прошел над воротами. Мадрид ответил несколькими атаками без логического завершения. В глаза бросались попытки вывести Винисиуса в прорыв. "Матрасники" держались.

В середине первого тайма игра, казалось бы, выровнялась, хотя у Реала все равно не было моментов. Впрочем, чемпионам они и не нужны – они сразу забивают голы. Именно так произошло на 36-й минуте: Винисиус на левом фланге сыграл в стеночку с Модричем, получив от хорвата шикарную разрезную передачу и вылетев на рандеву с Облаком – бразилец пробил в ближний угол и попал в штангу! Впрочем, на добивание с противоположного фланга успел Вальверде. 0:2!

Атлетико мог сравнять счет на 40-й минуте в результате врывания Карраско на правый край штрафной. Янник нанес мощный удар, но Куртуа парировал. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе "сливочных" в счёте.

Второй тайм начался без кадровых перестановок, хотя в тактическом плане определенные изменения произошли. Диего Симеоне опустил Карраско ниже, став играть в схеме 4-4-2 – очевидно, Эль Чоло решил добавить надежности флангу, на котором действовал Винисиус. Правда, в первые 15 минут после перерыва хозяева ничего интересного не создали. На поле было много грубости и забросов в никуда, а моментов не возникало. В конце концов, на 62-й минуте тренерский штаб "матрасников" выпустил Кунью, перестроившись в агрессивную схему 4-3-3.

Реал в середине второго тайма отдал инициативу, начав встречать Атлетико в среднем блоке в схеме 4-4-2. Хозяева перешли на чужую треть поля и начали раскатывать там передачи, но прорвать оборону "бланкос" не удавалось. Подопечные Карло Анчелотти даже не старались выбегать в контратаки, а на 74-й минуте гости еще и освежили оборону Рюдигером (Менди сел в запас). Диего Симеоне, в свою очередь, пошел ва-банк, бросив на поле четвертого форварда (Корреа), выпустив Эрмосо и подняв Витцеля в центр.

Ни одного момента это не приносило. После 80-й минуты все уже как-то и смирились с тем фактом, что Реал спокойно победит – впрочем, на 83-й "матрасники" возродили интригу! Атлетико заработал угловой, подачу с которого Милитао несколько подрезал, не дав Куртуа выбить ее кулаком. Эрмосо же оказался на пути мяча, плечом переправив его в пустые ворота. 1:2!

Хозяева побежали вперед и провели две атаки с прострелами в штрафную, однако их не замкнули. Карло Анчелотти сразу же снял с игры Родриго и Крооса, выпустив Себальйоса и Асенсио. На 89-й минуте вспыхнула стычка между футболистами, в которой Эрмосо получил желтую карточку – а еще через две минуты Марио получил еще одну! Хавбек при подготовке к угловому грубо оттолкнул Себальоса, оставив свою команду в меньшинстве.

К сожалению, после этого Атлетико ничего не создал. Финальный свисток зафиксировал непростую победу Реала в мадридском дерби. "Сливочные" набрали 18 очков и вернулись на первую позицию в турнирной таблице. "Матрасники" с 10 баллами остаются седьмыми.

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