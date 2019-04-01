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Симеоне получил наибольшую прибыль среди тренеров – Гвардиола вне топ-3

20:58 47 Читати українською
Симеоне получил наибольшую прибыль среди тренеров – Гвардиола вне топ-3
Диего Симеоне и Жозе Моуринью / Фото Sportlineng

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне неожиданно возглавил рейтинг от France Football.

Диего Симеоне получил за год около 41 млн евро, что делает его самым прибыльным тренером в мире, сообщает France Football.

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В эту сумму входит не только зарплата футболиста, а и премии, прибыль от имиджевых прав, и тому подобное.

Топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров в мире по последний год:

1. Диего Симеоне (Атлетико): 41 млн евро.

2. Жозе Моуринью (экс-наставник Манчестер Юнайтед): 31 млн евро.

3. Тьерри Анри (экс-тренер Монако): 25,5 млн евро.

4. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити): 24 млн евро.

5. Эрнесто Вальверде (Барселона): 23,5 млн евро.

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