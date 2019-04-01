Месси возглавляет топ-5 самых высокооплачиваемых игроков мира – в списке еще 2 представителя Ла Лиги

Авторитетное издание France Football опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Форвард Барселоны Лионель Месси является самым высокооплачиваемым игроком в мире с доходом в 130 млн евро в год, сообщает France Football.

Гризманн рвется в Барселону – француз готов пожертвовать десятками миллионов евро, чтобы играть с Месси

В эту сумму входит не только зарплата футболиста, а и премии, прибыль от имиджевых прав, и тому подобное.

Полный список топ-5 выглядит так:

1. Лионель Месси (Барселона): 130 млн евро;

2. Криштиану Роналду (Ювентус): 113 млн;

3. Неймар (ПСЖ): 91,5 млн;

4. Антуан Гризманн (Атлетико): 44 млн;

5. Гарет Бейл (Реал): 40,2 млн.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил