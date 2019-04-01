Сімеоне отримав найбільший прибуток серед тренерів – Гвардіола поза топ-3

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне несподівано очолив рейтинг від France Football.

Дієго Сімеоне отримав за рік близько 41 млн євро, що робить його найприбутковішим тренером у світі, повідомляє France Football.

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В цю суму входить не лише зарплатня футболіста, а і премії, прибуток від іміджевих прав, тощо.

Топ-5 найвисокооплачуваніших тренерів у світі за останній рік:

1. Дієго Сімеоне (Атлетіко): 41 млн євро.

2. Жозе Моурінью (екс-наставник Манчестер Юнайтед): 31 млн євро.

3. Тьєррі Анрі (екс-тренер Монако): 25,5 млн євро.

4. Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті): 24 млн євро.

5. Ернесто Вальверде (Барселона): 23,5 млн євро.

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