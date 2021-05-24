Главный тренер Атлетико Диего Симеоне переживает один из лучших периодов своей жизни.

Аргентинец снова сделал Атлетико чемпионом Испании, и теперь раздает интервью. На одно из них ворвались две дочери Эль Чоло.

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Обычно брутальный Симеоне нежно подхватил одну девочку на руки, а вторую доверил журналисту. Дети устроили настоящее шоу, спев несколько строк гимна Атлетико. Главные постулаты отца также изучены отлично. "Кто мы? Команда!" – хором ответили девочки на вопрос отца.

Напомним, Симеоне возглавляет Атлетико уже 10 лет. За это время "матрасники" выиграли два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.

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