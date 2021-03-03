Главный тренер Атлетико Диего Симеоне готовится к мегаважному дерби против Реала.

Аргентинец уже определился, кого выпустит в старте на битву лидеров, утверждает Marca.

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Состав Атлетико должен выглядеть следующим образом: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо – Корреа, Коке, Сауль, Карраско – Суарес, Льоренте. Внимание сразу привлекает отсутствие 130-миллионного Жоау Фелиша. Португалец появился только в перерыве матча против Вильярреала (2:0) и успел забить гол. Ожидается, что Симеоне снова придержит молодого нападающего на скамейке запасных.

Добавим, что матч Атлетико – Реал состоится 7 марта. В случае победы "сливочные" сократят отставание от соседей до 2 очков, но у хозяев еще матч в запасе.

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