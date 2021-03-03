Аргентинець вже визначився, кого випустить у старті на битву лідерів, стверджує Marca.

"Заткни, бл**ь, пащеку": Феліш відсвяткував гол, вилаявши партнера по Атлетіко, Сімеоне у захваті

Склад Атлетіко повинен виглядати наступним чином: Облак – Тріпп'єр, Савіч, Феліпе, Ермосо – Корреа, Коке, Сауль, Карраско – Суарес, Льоренте. Увагу відразу привертає відсутність 130-мільйонного Жоау Феліша. Португалець з'явився лише у перерві матчу проти Вільяреала (2:0) і встиг забити гол. Очікується, що Сімеоне знову притримає молодого нападника на лаві запасних.

Додамо, що матч Атлетіко – Реал відбудеться 7 березня. У разі перемоги "вершкові" скоротять відставання від сусідів до 2 очок, але у господарів ще є матч в запасі.

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