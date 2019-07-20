Симеоне: Месси – лучший игрок мира, не откажусь потренировать его

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассыпался в комплиментах в адрес форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Месси – лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его. Он взял на себя Аргентину в Кубке Америки. Меня не волнуют другие заявления. Каждый имеет право верить в то, что он хочет, но я считаю, что Месси действовал как лидер во время турнира.

Барса ко дню рождения Месси вспомнила топ-5 голов аргентинца – унижение Боатенга, уничтожение Атлетика и другие шедевры

Никогда не видел, чтобы Агуэро столько работал, как на этом Кубке Америки. В сборной Аргентины я видел трех нападающих, что говорит о поисках тренера оптимальной схемы", – приводит слова Симеоне TyC Sports.

Напомним, что Месси не пришел вручения бронзовых медалей Кубка Америки, обвинив КОНМЕБОЛ в коррупции.

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне