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Симеоне: Месси – лучший игрок мира, не откажусь потренировать его

09:51 98 Читати українською
Симеоне: Месси – лучший игрок мира, не откажусь потренировать его
Диего Симеоне / Marca

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассыпался в комплиментах в адрес форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

"Месси – лучший игрок в мире, почему бы мне не потренировать его. Он взял на себя Аргентину в Кубке Америки. Меня не волнуют другие заявления. Каждый имеет право верить в то, что он хочет, но я считаю, что Месси действовал как лидер во время турнира.

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Никогда не видел, чтобы Агуэро столько работал, как на этом Кубке Америки. В сборной Аргентины я видел трех нападающих, что говорит о поисках тренера оптимальной схемы", – приводит слова Симеоне TyC Sports.

Напомним, что Месси не пришел вручения бронзовых медалей Кубка Америки, обвинив КОНМЕБОЛ в коррупции.

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