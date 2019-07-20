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Сімеоне: Мессі – найкращий гравець світу, не відмовлюсь потренувати його

09:50 87 Читать на русском
Сімеоне: Мессі – найкращий гравець світу, не відмовлюсь потренувати його
Дієго Сімеоне / Marca

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне розсипався в компліментах на адресу форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі.

"Мессі – найкращий гравець у світі, чому б мені не потренувати його. Він взяв на себе Аргентину в Кубку Америки. Мене не хвилюють інші заяви. Кожен має право вірити в те, що він хоче, але я вважаю, що Мессі діяв як лідер під час турніру.

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Ніколи не бачив, щоб Агуеро стільки працював, як на цьому Кубку Америки. У збірної Аргентини я бачив трьох нападників, що говорить про пошуки тренера оптимальної схеми", – наводить слова Сімеоне TyC Sports.

Нагадаємо, що Мессі не прийшов вручення бронзових медалей Кубка Америки, звинувативши КОНМЕБОЛ в корупції.

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