Симеоне – первый тренер в истории Атлетико, который возглавяет команду 8 сезонов подряд

Украина — 20 авг 598
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Зоря під прицілом: канали Футбол 1/2 "шиють" луганцям дискваліфікацію у єврокубках
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Аякс – Динамо: "Если бы не VAR, мы могли проиграть", или Как амстердамские звезды сигналы киевлянам посылалиЛига чемпионов — 20 авг 352
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Дебюти Роналду і Шевченка, феєричне лондонське дербі та зовсім різні Манчестери. Топ-10 підсумків європейського вікендуМир — 20 авг 267
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Лучший игрок сезона УЕФА: объявлена тройка претендентовЛига чемпионов — 20 авг 384
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Коноплянка может стать лицом революционной перестройки Эспаньола: насколько это реально?Испания — 20 авг 764
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