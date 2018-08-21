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Симеоне – первый тренер в истории Атлетико, который возглавяет команду 8 сезонов подряд

20 августа 22:42 16 Читати українською
Симеоне – первый тренер в истории Атлетико, который возглавяет команду 8 сезонов подряд
Диего Симеоне / Фото: соцсети

Наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне побил очередной рекорд.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне войдет в клубную истории, сообщает портал Opta.

Атлетико прервал впечатляющую 18-летнюю серию Реала в международных финалах

Он стал первым наставником "матрасников", который тренировал команду 8 сезонов подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал Рикардо Заморе, он возглавлял Атлетико в период с 1939 по 1946 год.

Напомним, недавно Атлетико стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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Атлетико Атлетико Испания Диего Симеоне Диего Симеоне
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