toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - АТЛЕТІКО КРІСТАЛ ПЕЛАС - ЛІВЕРПУЛЬ

Сімеоне – перший тренер в історії Атлетіко, який очолює команду 8 сезонів поспіль

22:39 85 Читать на русском
Сімеоне – перший тренер в історії Атлетіко, який очолює команду 8 сезонів поспіль
Дієго Сімеоне / Фото: соцмережі

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне побив черговий рекорд.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне ввійде в клубну історії, повідомляє портал Opta.

Атлетіко перервав вражаючу 18-річну серію Реала в міжнародних фіналах

Він став першим наставником "матрацників", який тренував команду 8 сезонів поспіль.

Попередній рекорд належав РІкардо Заморі, він очолював Атлетіко в період з 1939 по 1946 рік.

Нагадаємо, нещодавно Атлетіко став володарем Суперкубка УЄФА.

Атлетіко має найкращий склад у своїй історії – 5 причин, чому наступний сезон може стати проривом для "матрацників"

Теги
Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
24
хв
БАТЕ
22:00
ПСВ
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук