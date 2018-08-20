Сімеоне – перший тренер в історії Атлетіко, який очолює команду 8 сезонів поспіль

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне побив черговий рекорд.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне ввійде в клубну історії, повідомляє портал Opta.

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Він став першим наставником "матрацників", який тренував команду 8 сезонів поспіль.

Попередній рекорд належав РІкардо Заморі, він очолював Атлетіко в період з 1939 по 1946 рік.

Нагадаємо, нещодавно Атлетіко став володарем Суперкубка УЄФА.

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