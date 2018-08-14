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Атлетіко має найкращий склад у своїй історії – 5 причин, чому наступний сезон може стати проривом для "матрацників"

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Атлетіко має найкращий склад у своїй історії – 5 причин, чому наступний сезон може стати проривом для "матрацників"
Атлетіко має найкращий склад у своїй історії / Marca

Мадридський Атлетіко ідеально укомплектував свій склад і готується рвати внутрішню та європейську арени. Вже в матчі за Суперкубок УЄФА проти Реала ми можемо побачити потужну команду з новою психологією.

Сенсаційне чемпіонство Атлетіко в сезоні-2013/14 остаточно відійшло в історію. Після трьох поспіль фінішів за спинами Реала і Барселони "матрацники" зробили крок вперед – взяли друге місце Прімери та виграли Лігу Європи. Минулого року рішення Дієго Сімеоне продовжити з клубом контракт виглядало не зовсім зрозумілим. Здавалося, що Ель-Чоло через невдачі у фіналах-півфіналах Ліги чемпіонів розчарувався у здатності своєї команди піднятися на вершину європейського футболу.

Втім, попередній сезон вийшов дуже непоганим. Атлетіко повернув віру в себе, а літня трансферна кампанія з найдорожчим придбанням Лемара і збереженням Грізманна лише додала оптимізму. Зараз склад команди виглядає одним із найсильніших в історії клубу – від "матрацників" очікують нового прориву. Кожна лінія прекрасно укомплектована, явні слабкі сторони буквально відсутні.

Підсилення флангів прекрасними трансферами

Трансфер Томи Лемара з Монако – рекордний в історії Атлетіко. У цій ситуації важливі два моменти: готовність віддати 70 мільйонів євро та виграна у європейських топ-клубів боротьба за дуже сильного гравця. Лемар вже в перших товариських матчах продемонстрував, що стане серйозним підсиленням для нової команди, та отримав компліменти від Дієго Сімеоне.

Желсон Мартінш внаслідок скандалу в лісабонському Спортінгу дістався Атлетіко взагалі безкоштовно. Звичайно, йому ще потрібен час на адаптацію, але вже саме по собі підписання 23-річного вінгера – великий успіх. У минулому чемпіонаті Португалії він набрав 17 очок за системою гол+пас, Transfermarkt оцінює Желсона в 35 мільйонів євро.

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Облак + оборона = стіна

Ян Облак у воротах – і цим все сказано. Словенець три роки поспіль отримує трофей Замори – приз найкращому воротарю іспанської Прімери. 25-річний Облак об'єктивно входить як мінімум у топ-3 голкіперів Європи на цей момент. Подейкують, що цього літа Ян відмовився переходити в Челсі, а Атлетіко не продав його за 100 мільйонів євро. На підміну Облаку "кольчонерос" знайшли якісного досвідченого виконавця – за смішний один мільйон з Бетіса прийшов Антоніо Адан.

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Крім цього, у "матрацників" ідеально укомплектована та зіграна лінія оборони, яка останні три сезони найменше в Іспанії пропускає: 18-27-22 голів у чемпіонатах. У розпорядженні Сімеоне є три сильні центрбеки: Годін, Хіменес і Савіч. Зліва за основу боротимуться два розкішні фулбеки Феліпе Луїс та Лука Ернандес, а справа на місце орендованого Інтером Шіме Врсалько прийшов найкращий правий захисник голландської Ередивізі Сантьяго Аріас. Наявність Хуанфрана дозволить поступово вводити колумбійця в склад.

Розумний центр поля

Аналогічна ситуація у півзахисті. Атлетіко й так володів хорошим підбором виконавців у центрі поля – Сауль, Коке і Томас. Відхід вікового Габі не став би проблемою. Однак мадридці вирішили підсилити опорну зону молодим хавбеком Вільяреала Родрі, виписавши чек на 20 мільйонів євро.

У передсезонних матчах Родрі показав класний розумний футбол і довів свою кваліфікацію. Іспанські ЗМІ вважають, що новачок відіграватиме важливу роль в команді протягом сезону і називають його дуже грамотною заміною Габі. Родрі доповнить трьох партнерів, які формують варіативний мозок команди.

Збереження Грізманна і вбивча атака

Атлетіко знову втримав Антуана Грізманна. Француз влітку став чемпіоном світу, а ще наприкінці минулого сезону сформував вбивчий дует з Дієго Костою. Тренерський штаб має масу варіантів, щоб сформувати попереду вбивче тріденте: Лемар, Корреа, Вітоло, Мартінш, Калініч. Останній прийшов з Мілана за 14,5 мільйонів – також хороший трансфер, адже нападників такого типу команді бракувало.

Довга лава запасних, можливість маневру

Як вже зрозуміло з попередніх пунктів, Дієго Сімеоне має дуже широку основну обойму футболістів. На кожну позицію претендують по два класні виконавці, залишати яких без ігрової практики буде злочином. Можна сказати, що в Атлетіко надлишок рівних гравців, які претендують на стартовий склад. Втім, наставник матиме змогу застосовувати активну ротацію в боротьбі на декілька фронтів.

Окрім цього, у Сімеоне завжди буде козир в рукаві. Принаймні хтось з компанії Вітоло, Корреа, Мартінш завжди розпочинатиме гру з лави запасних, а їхній індивідуальний рівень дозволяє змінювати сценарій поєдинку по ходу справи. Постійні варіанти для підсилення, можливість легко змінювати тактику.

Дієго Сімеоне за шість з половиною років вивів Атлетіко на якісно новий рівень. Ель-Чоло здобув для "матрацників" 6 трофеїв (Прімера, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, дві Ліги Європи та Суперкубок УЄФА). Незабаром Сімеоне може підняти над головою ще один континентальний Суперкубок – 15 серпня Таллінн прийме мадридське дербі.

Реал став справжнім жахом для 48-річного коуча на євроарені, тому ця перемога дійсно необхідна гравцям Атлетіко для віри в те, що вони – не другий клуб свого міста, що вони – вже топ. Успіх у Суперкубку УЄФА підтвердить тезу, що цей сезон має всі шанси стати проривом для команди.

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Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид - Атлетіко: Середа 15 серпня 2018

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