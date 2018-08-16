toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Суперкубок УЕФА
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Симеоне – первый тренер Атлетико, который обыгрывал Реал в финале трех турниров

01:00 29 Читати українською
Симеоне – первый тренер Атлетико, который обыгрывал Реал в финале трех турниров
Диего Симеоне / Фото: УЕФА

Диего Симеоне побеждал Реал в финале Кубка Испании, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА обыграл мадридский Реал.

Атлетико в ярком матче победил Реал и завоевал Суперкубок УЕФА

Наставник "матрасников" войдет в историю клуба по интересному показателю, сообщает Twitter OptaJose.

Аргентинский специалист стал первым тренером в истории клуба, который побеждал Реал в финале трех различных турниров. Диего Симеоне переигрывал Реал в финале Кубка Испании, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико: Среда 15 августа 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 4
( осн. время 2 : 2 )
Атлетико
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Атлетико Атлетико Суперкубок УЕФА Реал Мадрид - Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
57
мин
Жальгирис
20:00
Севилья
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук