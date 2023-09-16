В рамках субботней программы 5-го тура Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 5-й тур

Атлетик – Кадис – 3:0

Голы: Гурусета, 66, Вильялибре, 68, И. Уильямс, 90+1

Валенсия – Атлетико – начало в 17:15

Сельта – Мальорка – начало в 19:30

Атлетик в родных стенах разгромил Кадис. Баски праздновали 10-летие реконструкции стадиона Сан-Мамес, устроив ад для гостей из Андалусии – "львы" нанесли 20 ударов (9 в створ) и разрешили провести по собственным воротам всего четыре. Впрочем, за первый час встречи открыть счет не удалось. "Жёлтая субмарина" держалась на морально-волевых.

? ¡Otra doble оглашение!



Conan detiene el lanzamiento de Sancet y, en la acción posterior, Iza evita bajo los palos el tanto de Guruzeta.



0-0 I #AthleticCádiz #LaLigaHighlights pic.twitter.com/lJQAWpB42s - Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2023

Аж на 66-й минуте Гурусета вывел Атлетик вперёд, после чего Горку заменили. На поле вышел Вильялибре, который сразу же удвоил преимущество – это случилось уже на 68-й минуте. В компенсированное время Асьер ещё и ассист на Иньяки Уильямса исполнил, что установило окончательный счёт. 3:0! Баски набирают 10 очков и поднимаются на вторую позицию.

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