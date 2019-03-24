Силлессен принял решение относительно своего будущего в Барселоне

Голкипер Барселоны Яспер Силлессен определился, в каком клубе проведет следующий сезон.

Яспер Силлессен однозначно заявил, что следующий сезон проведет в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона готова продать Силлессена за 60 миллионов евро

Стоит отметить, что на вратаря каталонского клуба претендовал действующий чемпион Англии Манчестер Сити. Барса отказалась отпускать 29-летнего игрока меньше, чем за 60 млн евро.

Голландец защищает цвета "блаугранас" с 2016 года.

В текущем сезоне Силлессен провел 7 матчей во всех турнирах.

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