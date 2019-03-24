Сіллессен прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні

Голкіпер Барселони Яспер Сіллессен визначився, в якому клубі проведе наступний сезон.

Яспер Сіллессен однозначно заявив, що наступний сезон проведе в Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона готова продати Сіллессена за 60 мільйонів євро

Варто відзначити, що на воротаря каталонського клубу претендував чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті. Барса відмовилась відпускати 29-річного гравця менше, ніж за 60 млн євро.

Нідерландець захищає кольори "блаугранас" з 2016 року.

В поточному сезоні Сіллессен провів 7 матчів у всіх турнірах.

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