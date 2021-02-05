Тоттенхэм уступил Челси в рамках 22-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на Футбол 24.

Опытный Эрик Дайер подарил Челси пенальти в довольно банальной ситуации. Защитник Тоттенхэма в лежачем положении неуклюже потянулся за мячом и зацепил ногу Вернера. Жоржиньо шансов Льорису не оставил.

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После перерыва хороший момент упустил Карлос Винисиус, а дальний удар Ламелы парировал Менди. Бедняга Дайер едва еще раз не подставил команду, однако счет 0:1 продержался до финального свистка.