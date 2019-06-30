Сикан назвал главного соперника в матче с ЦСКА

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан прокомментировал спарринг против софийского ЦСКА (1:0).

"Мой успех зависит от команды, партнеры помогают мне, создают моменты. Новая схема игры дается мне легко, тренеры все объясняют, как правильно прессинговать, открываться за спины.

Продолжение серии Сикана в видеообзоре матча Шахтер – ЦСКА – 1:0

Отрабатываем это на тренировках, а я переношу ситуации с тренировок в матчи. Было трудно играть не против ЦСКА, а из-за жары. Функционально мы еще готовимся, у нас еще будет второй сбор, там будет больше физической подготовки", – рассказал форвард в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, что Шахтер минимально одолел "армейцев" Софии. Единственный гол в матче забил как раз Даниил Сикан.

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