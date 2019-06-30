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Сікан назвав головного суперника в матчі з ЦСКА

16:00 270 Читать на русском
Сікан назвав головного суперника в матчі з ЦСКА
Данило Сікан (із м'ячем) / ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував спаринг із софійським ЦСКА (1:0).

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Шахтар
1
1 : 0
0
ЦСКА Софія
11:55 30:06:2019
завершено
 

"Мій успіх залежить від команди, партнери допомагають мені, створюють моменти. Нова схема гри дається мені легко, тренери все пояснюють, як правильно пресингувати, відкриватися за спини.

Продовження серії Сікана у відеоогляді матчу Шахтар – ЦСКА – 1:0

Відпрацьовуємо це на тренуваннях, а я переношу ситуації з тренувань у матчі. Було важко грати не через ЦСКА, а через спеку. Функціонально ми ще готуємося, у нас ще буде другий збір, там буде більше фізичної підготовки", – розповів форвард у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар мінімально здолав "армійців" Софії. Єдиний гол у матчі забив якраз Данило Сікан.

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Шахтар Шахтар Данило Сікан Данило Сікан Шахтар - ЦСКА Софія
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