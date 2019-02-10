Сикан арендован Мариуполем, – СМИ

Юный нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан перешел в Мариуполь на правах аренды.

Вторую часть сезона 2018/19 форвард проведет в Мариуполе, сообщает Команда №1.

Бондаренко, Ордец и еще 2 игрока Шахтера занимаются индивидуально

По информации издания, приазовцы арендовали Сикана и он уже тренируется вместе с командой Александра Бабича на сборах в Турции. 17-летний талант лишь зимой переехал в Шахтер из львовских Карпат и провел с "горняками" второй тренировочный сбор.

Даниил Сикан также является одним из лидеров сборной Украины U-17. Отметим, что за Мариуполь в аренде играют еще один нападающий, права на которого принадлежат Шахтеру – Андрей Борячук.