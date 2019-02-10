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Бондаренко, Ордец и еще 2 игрока Шахтера занимаются индивидуально

09:40 9 Читати українською
Бондаренко, Ордец и еще 2 игрока Шахтера занимаются индивидуально
Валерий Бондаренко / ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера Алексей Шевченко, Валерий Бондаренко, Иван Ордец и Дентиньо продолжают процесс восстановления от травм.

Накануне "горняки" начали украинский этап подготовки к матчам с Айнтрахтом в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

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Отдельно от общей группы игроков работало четверо донетчан, которые ранее получили повреждения. Под наблюдением физиотерапевтов занимались Алексей Шевченко, Бондаренко, Ордец и Дентиньо. Их партнеры же сосредоточилась на тактических построениях, а также командных действиях при потере мяча и отборе.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы с Айнтрахтом Шахтер проведет уже 14 февраля в Харькове. Начало поединка в 22:00.

Теги
Алексей Шевченко Алексей Шевченко Зимние сборы Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Дентинью Дентинью Иван Ордец Иван Ордец Шахтер Шахтер
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