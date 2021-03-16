"Сейчас уже все нормально. По крайней мере, голова не болит. Можно ли было избежать этого столкновения? Вряд ли. Мы оба шли на мяч. Я не знаю, что должно было произойти, чтобы этого столкновения не произошло.

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Кто виноват? Никто. Мы оба хотели помочь своей команде. Когда я был в полтавской больнице, Александр приезжал навестить меня. Мы пообщались, все нормально, никаких обид нет. Это футбол и тут возможны всякие ситуации.

Это, наверное, самая сложная моя травма в карьере. До этого повреждения были несерьезными. Важно, что сейчас не произошло более сложной травмы, ведь могло быть и хуже. В ближайший четверг меня госпитализируют, сдам анализы, а в пятницу ложусь на операцию.

Успею ли восстановиться к началу сбора молодежной сборной Украины? Пока не знаю. Очень бы хотелось помочь команде, хотя тренеры советуют пропустить этот этап подготовки молодежки, чтобы лучше восстановиться", – сказал Сикан в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в матче 17-го тура УПЛ между Мариуполем и Ворсклой Сикан столкнулся с полузащитником соперника Александром Скляром. Как следствие, 19-летнему форварду диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти.

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