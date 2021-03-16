Сікан – про найскладнішу травму у кар'єрі: Тренери радять пропустити найближчий збір молодіжної збірної України
Форвард Маріуполя та молодіжної збірної України Данило Сікан розповів про відновлення після травми голови.
"Зараз вже все нормально. Принаймні, голова не болить. Чи можна було уникнути цього зіткнення? Навряд чи. Ми обидва йшли на м'яч. Я не знаю, що повинно було статися, щоб цього зіткнення не сталося.
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Хто винен? Ніхто. Ми обидва хотіли допомогти своїй команді. Коли я був у полтавській лікарні, Олександр приїжджав мене провідати. Ми поспілкувалися, все нормально, жодних образ немає. Це футбол і тут можливі всякі ситуації.
Це, напевно, найскладніша моя травма у кар'єрі. До цього пошкодження були несерйозними. Важливо, що зараз не сталось складнішої травми, адже могло бути й гірше. У найближчий четвер мене госпіталізують, здам аналізи, а в п'ятницю лягаю на операцію.
Чи встигну відновитися до початку збору молодіжної збірної України? Поки не знаю. Дуже б хотілося допомогти команді, хоча тренери радять пропустити цей етап підготовки молодіжки, щоб краще відновитися", – сказав Сікан у коментарі виданню Zbirna.com.
Нагадаємо, у матчі 17-го туру УПЛ між Маріуполем та Ворсклою Сікан зіткнувся з півзахисником суперника Олександром Склярем. Як наслідок, 19-річному форварду діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи.
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