"Зараз вже все нормально. Принаймні, голова не болить. Чи можна було уникнути цього зіткнення? Навряд чи. Ми обидва йшли на м'яч. Я не знаю, що повинно було статися, щоб цього зіткнення не сталося.

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Хто винен? Ніхто. Ми обидва хотіли допомогти своїй команді. Коли я був у полтавській лікарні, Олександр приїжджав мене провідати. Ми поспілкувалися, все нормально, жодних образ немає. Це футбол і тут можливі всякі ситуації.

Це, напевно, найскладніша моя травма у кар'єрі. До цього пошкодження були несерйозними. Важливо, що зараз не сталось складнішої травми, адже могло бути й гірше. У найближчий четвер мене госпіталізують, здам аналізи, а в п'ятницю лягаю на операцію.

Чи встигну відновитися до початку збору молодіжної збірної України? Поки не знаю. Дуже б хотілося допомогти команді, хоча тренери радять пропустити цей етап підготовки молодіжки, щоб краще відновитися", – сказав Сікан у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 17-го туру УПЛ між Маріуполем та Ворсклою Сікан зіткнувся з півзахисником суперника Олександром Склярем. Як наслідок, 19-річному форварду діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом верхньої щелепи.

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