Дисциплинарный комитет профессионального футбола Бельгии не стал наказывать всех участников матча Вестерло – Генк.

Только два футболиста, участвовавших в матче Вестерло – Генк, были наказаны дисквалификацией. Как информирует HLN дисциплинарный комитет профессионального футбола Бельгии решил наказать двухматчевым баном только Николаса Мадсена (Вестерло) и Йориса Кайембе (Генк).

Сидорчука могут наказать за участие в "матче позора" – прокуратура Бельгии обсуждает штраф

Именно они более четырёх минут перекатывали мяч друг другу, что можно квалифицировать таким нарушением правил, как "неспортивная игра". Дисквалификации игроков вступят в силу 19 апреля. Главные тренеры и капитаны обеих команд избежали серьёзного наказания – им был объявлен выговор. Остальные игроки матча, включая Сергея Сидорчука, были оправданы. Тем не менее, Вестерло и Генк обязаны выплатить штраф в размере 7500 евро.

Генк уже официально заявил, что не станет подавать апелляцию. Вестерло никак пока не отреагировал.