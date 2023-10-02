"Я не тот футболист, который много говорит о собственной игре. Я хочу быть командным игроком. И то, что я пришел из Динамо, не означает, что я буду здесь большим игроком.

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Всю жизнь я был вынужден бороться за свое место под солнцем. Этот характер у меня в крови, и это не изменится в Вестерло. Но лучшего Сидорчука вы еще не видели. Мне еще нужно время, чтобы адаптироваться и вырасти до своего лучшего уровня.

Я чувствовал, что должен сделать этот шаг и покинуть Динамо. Вы все время сидите в теплой ванне, но иногда нужно принять холодный душ. Это держит вашу остроту и дает вам новый взгляд. В начале карьеры я боролся за сохранение места в элите с запорожским Металлургом. Если вы сможете выиграть эту битву как команда, вы разовьете менталитет, на котором сможете развиваться в ближайшие годы.

Вестерло будет тяжело, я это осознаю. Но я уверен, что у нас есть команда, которая может позаботиться о себе. В прошлом сезоне я смотрел несколько матчей. Я видел сходство с футболом Динамо. Команда, которая любит играть во внимательный и конструктивный футбол. Сейчас, возможно, нам не стоит этого демонстрировать некоторое время, ведь нам нужны очки. Но, когда мы наберем их достаточное количество, будем показывать хороший футбол", – цитирует Сидорчука Nieuwsblad.

Напомним, после ухода из Динамо Сергей провел за Вестерло три полных матча, результативными действиями не отличался.

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