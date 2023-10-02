"Я не той футболіст, який багато говорить про власну гру. Я хочу бути командним гравцем. І те, що я прийшов з Динамо, не означає, що я буду тут великим гравцем.

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Усе життя я був змушений боротися за своє місце під сонцем. Цей характер у мене в крові, і це не зміниться у Вестерло. Але найкращого Сидорчука ви ще не бачили. Мені ще потрібен час, щоб адаптуватися і вирости до свого найкращого рівня.

Я відчував, що маю зробити цей крок і покинути Динамо. Ви весь час сидите в теплій ванні, але іноді потрібно прийняти холодний душ. Це тримає вашу гостроту та дає вам новий погляд. На початку кар'єри я боровся за збереження місця в еліті із запорізьким Металургом. Якщо ви зможете виграти цю битву як команда, ви розвинете менталітет, на якому зможете розвиватися в найближчі роки.

Вестерло буде важко, я це усвідомлюю. Але впевнений, що у нас є команда, яка може подбати про себе. Минулого сезону я дивився декілька матчів. Я бачив схожість з футболом Динамо. Команда, яка любить грати в уважний і конструктивний футбол. Зараз, можливо, нам не варто цього демонструвати деякий час, адже нам потрібні очки. Але, коли ми наберемо їх достатню кількість, будемо показувати хороший футбол", – цитує Сидорчука Nieuwsblad.

Нагадаємо, після відходу з Динамо Сергій провів за Вестерло три повні матчі, результативними діями не відзначався.

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