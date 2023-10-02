Вестерло в 9 туре чемпионата Бельгии встречался с Генком. Результат матча – в этой новости на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 9-й тур

Генк – Вестерло – 3:3

Голы: Муньос, 10, Каембе, 45+1, Пейнтсил, 50 – Стассин, 19, 60, Ромменс, 89

Удаление: Баа, 45+4 (Генк)

Сергей Сидорчук появился на поле с первых минут и отыграл до финального свистка. Генк довольно быстро открыл счет, впрочем, гости не растерялись и сравняли. Под конец первого тайма хозяева забили второй гол, но потеряли Баа, поскольку ему арбитр показал красную за фол. После перерыва Генк удвоил свое преимущество. Вестерло не сдался и сумел отыграться на 89 минуте.

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Команда Сидорчука имеет лишь три балла и находится на последнем месте в турнирной таблице. А Генк занимает шестую строчку с 14 очками.

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