Капитан Динамо Сергей Сидорчук признан лучшим футболистом команды в марте. Полузащитник набрал 39% голосов респондентов и стал победителем опроса, который проводился в официальном Telegram-канале Динамо.

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29-летний Сидорчук в марте забил 2 гола – в ворота Миная и Зари, а в матче с луганчанами отдал еще и голевой пас. Второе-третье места поделили полузащитники Виталий Буяльский и Николай Шапаренко (по 21% голосов). Четверым стал защитник Александр Караваев (14%), пятым – голкипер Денис Бойко (5%). В опросе приняли участие более 4 тысяч поклонников Динамо, информирует официальный сайт киевского клуба.

Напомним, после 19-ти туров УПЛ команда Мирчи Луческу лидирует в чемпионате, опережая Шахтер на 7 очков.

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