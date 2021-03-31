"Честно скажу. Я думаю, что выбрал бы 3 миллиона долларов в год и сидеть на скамейке, чем постоянно играть за 1 тысячу долларов в месяц.

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Разница большая. Когда кто-то говорит, что будет играть за 1 тысячу... Это неправда вообще. Если будет выбор между 1 тысячей и 3 миллионами – я посижу, посмотрю. И все", – сказал Андриевский YouTube-каналу "От души в душу".

Напомним, Андриевский присоединился к Динамо в марте 2015 года. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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