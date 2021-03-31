Прихильники "біло-синіх" визначили найкращого гравця команди за підсумками місяця, що завершується.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук визнаний найкращим футболістом команди в березні. Півзахисник набрав 39% голосів респондентів та став переможцем опитування, яке проводилося в офіційному Telegram-каналі Динамо.

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29-річний Сидорчук у березні забив 2 голи – у ворота Миная і Зорі, а у матчі з луганцями віддав ще й гольовий пас. Друге-третє місця поділили півзахисники Віталій Буяльський і Микола Шапаренко (по 21% голосів). Четверим став захисник Олександр Караваєв (14%), п'ятим – голкіпер Денис Бойко (5%). В опитуванні взяли участь більше 4 тисяч прихильників Динамо, інформує офіційний сайт київського клубу.

Нагадаємо, після 19-ти турів УПЛ команда Мірчі Луческу лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Шахтар на 7 очок.

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