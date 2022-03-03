Главный тренер киевлян Мирча Луческу забрал капитана с собой в Румынию, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Сидорчуку помогла и его "плодовитость" – жена сейчас беременна четвёртым ребенком. Согласно требованиям общей мобилизации, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в течение 90 дней. Однако есть исключение для граждан, у которых трое и более детей. Если бы не этот фактор, то 30-летнему полузащитнику запретили б покидать пределы Украины.

Напомним, легионеры Динамо и Шахтера также смогли эвакуироваться с территорий Украины, на которые Россия совершила позорное нападение.

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