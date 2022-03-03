Сидорчук зміг покинути Україну – допомогли Луческу і "плодовитість"
Хавбек Динамо Сергій Сидорчук зі своєю сім'єю покинув кордони України.
Головний тренер киян Мірча Луческу забрав капітана із собою в Румунію, повідомляє Gazeta Sporturilor.
Луческу зробив свій прогноз завершення війни Росії та України
Сидорчуку допомогла і його "плодовитість" – дружина зараз вагітна четвертою дитиною. Згідно з вимогами загальної мобілізації, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну протягом 90 днів. Втім, є виняток для громадян, у яких троє і більше дітей. Якби не цей фактор, 30-річному півзахиснику заборонили б покидати межі України.
Нагадаємо, легіонери Динамо і Шахтаря також змогли евакуюватися з територій України, на які Росія здійснила ганебний напад.
Росія напала на Україну: УЄФА карає Білорусь, наші жінки можуть замінити росіянок на Євро, подарунок для Польщі (LIVE)