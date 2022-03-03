Головний тренер киян Мірча Луческу забрав капітана із собою в Румунію, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Сидорчуку допомогла і його "плодовитість" – дружина зараз вагітна четвертою дитиною. Згідно з вимогами загальної мобілізації, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну протягом 90 днів. Втім, є виняток для громадян, у яких троє і більше дітей. Якби не цей фактор, 30-річному півзахиснику заборонили б покидати межі України.

Нагадаємо, легіонери Динамо і Шахтаря також змогли евакуюватися з територій України, на які Росія здійснила ганебний напад.

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