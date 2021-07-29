Как известно, сегодня Динамо представило новую форму на сезон 2021/22. К традиционному белому цвету добавились фигуры голубого оттенка. В аналогичном стиле сделана и выездная форма – на темно-синей футболке теперь появились похожие узоры также голубого цвета.

Динамо представило новую форму на сезон 2021/22 – оригинальный дизайн с новыми цветами

Оригинальная экипировка уже вызвала немало дискуссий среди болельщиков. Не остался в стороне от обсуждения и капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

"Для нас всегда большая честь представлять Динамо Киев, и этот момент становится еще более особенным, когда форма имеет великолепный дизайн. Я с интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой игровой форме", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, увидеть киевлян в новой игровой форме можно уже совсем скоро – 1 августа "бело-синие" начнут участие в чемпионате Украины матчем против Вереса.

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