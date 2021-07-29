Як відомо, сьогодні Динамо презентувало нову форму на сезон 2021/22. До традиційного білого кольору додались фігури блакитного відтінку. В аналогічному стилі зроблена і виїзна форма – на темно-синій футболці тепер з'явились подібні візерунки також блакитного кольору.

Динамо презентувало нову форму на сезон 2021/22 – оригінальний дизайн із новими кольорами

Оригінальне екіпірування вже викликало чимало дискусій серед уболівальників. Не залишився осторонь обговорення і капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук.

"Для нас завжди велика честь представляти Динамо Київ, і цей момент стає ще особливішим, коли форма має чудовий дизайн. Я із зацікавленістю очікую реакції вболівальників, коли ми вийдемо на поле в новій ігровій формі", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, побачити киян у новій ігровій формі можна вже незабаром – 1 серпня "біло-сині" розпочнуть участь у чемпіонаті України матчем проти Вереса.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло