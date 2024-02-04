Лига Жупиле, 24 тур

Вестерло – Левен – 0:3

Голы: Банзузи, 2, Мигель, 11, Мартенс, 60

Генк – Унион Сент-Жилуаз – 0:1

Гол: Амура, 67

Вестерло принимал прямого конкурента, имея прекрасную возможность еще больше оторваться от борьбы за выживание. Впрочем, команда Сергея Сидорчука уже на 11-й минуте "горела" 0:2 и в итоге потерпела разгром. Украинец провел на поле 64 минуты. Также отметим дебют за Вестерло экс-нападающего Зари Аллахьяра Сайядманеша, который в трансферное окно выбрал Бельгию вместо Полесья.

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Эдуард Соболь закрепляется в основе Генка, но вряд ли так представлял себе возвращение в Лигу Жупиле. "Магистры" набрали всего одно очко в трех турах после подписания защитника сборной Украины. Генк на своем поле минимально уступил мчащемуся к чемпионству Униону,.

На основном этапе Лиги Жупиле осталось сыграть 6 туров. Вестерло имеет всего одно очко над зоной борьбы за выживание, а Генк балансирует между чемпионской шестеркой и зоной Лиги конференций.

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