Ліга Жупіле, 24 тур

Вестерло – Льовен – 0:3

Голи: Банзузі, 2, Мігель, 11, Мартенс, 60

Генк – Уніон Сент-Жилуаз – 0:1

Гол: Амура, 67

Вестерло приймав прямого конкурента, маючи чудову можливість ще більше відірватися від боротьби за виживання. Втім, команда Сергія Сидорчука вже на 11-й хвилині "горіла" 0:2 і в підсумку зазнала розгрому. Українець провів на полі 64 хвилини. Також відзначимо дебют за Вестерло екс-нападника Зорі Аллах'яра Сайядманеша, який у трансферне вікно обрав Бельгію замість Полісся.

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Едуард Соболь закріплюється у основі Генка, але навряд так уявляв собі повернення в Лігу Жупіле. "Магістри" набрали всього одне очко у трьох турах після підписання захисника збірної України. Генк на власному полі мінімально поступився Уніону, який мчить до чемпіонства.

На основному етапі Ліги Жупіле залишилося зіграти 6 турів. Вестерло має всього одне очко над зоною боротьби за виживання, а Генк балансує між чемпіонською шісткою і зоною Ліги конференцій.

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